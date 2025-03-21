KAHRAMANMARAŞ'IN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Mart Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

TUNCELİ'NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, "Köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 21 Mart Cuma bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, aynı gün engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

AMASYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 21 Mart'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR'İN BAZI İLÇELERİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl genelinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde taşımalı eğitimin 21 Mart'ta yapılmayacağı bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 21 Mart'ta bir gün ara verildiği belirtildi.

SİVAS'IN ALTINYAYLA, ŞARKIŞLA VE ULAŞ İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sivas'ın Altınyayla, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda, zaman zaman tipi şeklinde devam edecek olan kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına sebebiyet vereceğinden, ilçeler genelinde 21 Mart 2025 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

SAMSUN'UN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ile Yakakent ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

Taşımalı eğitimle okula giden öğrencilerin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR'DE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, il genelinde taşımalı eğitime 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

KONYA'NIN 4 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle, Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARAMAN'DA 3 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Karaman'ın 3 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel ve buzlanma nedeniyle, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN'UN ASARCIK İLE KAVAK İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Samsun'un Asarcık ile Kavak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Asarcık Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının yaşandığı ve buzlanma tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 21 Mart 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kavak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da tüm kademelerdeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Asarcık ve Kavak ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.