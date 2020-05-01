01 Mayıs 2020 Cuma 09:38 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 09:38

Her iki depremi de Akşam’a yorumlayan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Muğla için şunları söyledi: “Korint’ten Girit’e uzanan kuşakta büyük hareketlilik var. Girit’in kuzeyindeki depremler güçlenecek. 11-17 Mayıs arasında Girit açıklarında 5.5’lik deprem bekliyorum. Bodrum’a yakın bölgede etkisini gösterebilir.”

ELAZIĞ’DA 5’TEN BÜYÜK OLMAZ

Elazığ’daki fay hatlarının Sivrice üzerinde bir yay çizdiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: “Bu yay parça parça kırılıyor. Bölgede en çok 5 büyüklüğünde deprem olur. Hareketlilik doğuda Bingöl, batıda ise Kahramanmaraş civarında olabilir.”