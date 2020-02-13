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Türkiye sallanıyor! Peş peşe korkutan depremler

13 Şubat 2020 Perşembe22:34 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 22:34

Akdeniz ve Elazığ peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı.

Akdeniz ve Elazığ'da peş peşe depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verileri göre, Akdeniz'de saat 19.20 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.40 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Elazığ da 3.2 büyüklüğündeki depremle sallandı

Akdeniz'deki 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da 3.9 şiddetindeki depremle sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30 sularında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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