İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3196
  • EURO
    32,3541
  • ALTIN
    1945.78
  • BIST100
    7229.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

PET cips ithalatında usul ve esaslar belirlendi

Polietilen tereftalat (PET) cips ithalatında 3 yıl daha sürdürülmesi kararlaştırılan korunma önleminin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

AA26 Aralık 2023 Salı 10:15 - Güncelleme:
PET cips ithalatında usul ve esaslar belirlendi
ABONE OL

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "PET Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar" kapsamında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Söz konusu ürünün ithalatında 3 yıl daha ek mali yükümlülük uygulanacak. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, kararda belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için 10 bin 926 ton olacak. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3 bin 642 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "e-İmza Uygulamaları" altındaki ithalat işlemleri kısmında elektronik imzayla yapılabilecek.

Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvurular fiziki olarak da gerçekleştirilebilecek.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu geçemeyecek ve sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek.

Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için, başvuru sahibi adına son tahsis edilen ithal lisansının üzerinden en az 30 gün geçmesi gerekecek. Ayrıca daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanması talep edilecek.

Karar hükümlerini Ticaret Bakanı'nın yürüteceği söz konusu tebliğ, 13 Aralık'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

  • spot
  • tet cips ithalatı
  • korunma önlemleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.