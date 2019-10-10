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Pet şişeler tiyatro bileti oluyor

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek vermek amacı ile Edirne Keşan Belediyesi’nin başlattığı kampanyada pet şişe getiren öğrencilere tiyatro bileti armağan ediliyor.

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Edirne’nin Keşan ilçesinde “Sıfır Atık Projesi’ne destek amacıyla başlatılan kampanyada 20 pet şişe getiren öğrencilere tiyatro bileti armağan ediliyor. Çevre temizliğini amaçlayan proje kapsamında ilçedeki öğrenciler okul bahçesi ve çevresindeki pet şişeleri toplayıp Keşan Belediyesine getiriyor. Öğrenciler topladıkları pet şişeleri Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na vererek, tiyatro biletini alıyor. Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi’nin Türkiye’de ses getirdiğini söyledi. Daha temiz bir dünya için çaba sarf ettiklerini belirten Helvacıoğlu, “Sıfır Atık Projesi’ne destek veriyoruz. Sıfır atık konusu dünyada çevresel bir durum. Bunu Türkiye’de de en hızlı şekilde ileri seviyeye taşımak için çaba sarf eden bir belediyecilik yapmaya niyetliyiz. Bunu da başaracağımızdan eminiz.” dedi. 

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN

Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrencilere ve tiyatroseverlere yönelik bir kampanya başlattıklarını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız vesilesiyle, 28 Ekim’de Keşan’a bir tiyatro getiriyoruz. Bu tiyatroda ‘Ormanın Sesi’ ve ‘Hayat Kime Güzel’ adında dört seans şeklinde oyunlar sunulacak. Oyunun içerisinde çevre ve sıfır atık ile ilgili mesajlar yer alacak. ‘Pet Şişeleri Ver, Tiyatro Biletini Al’ sloganıyla bir kampanya başlattık. 20 atık pet şişe getirene, bir bilet armağan ediyoruz. Temiz bir geleceğe katkı vermek istiyoruz. Sıfır Atık Projesi doğrultusunda böyle bir etkinlik yapıyoruz. Çevre ve sanatın bir arada olacağı etkinliğimize çocuklarımızla başladık. Çöpe değil, geri dönüşüme başlığıyla kampanyamızı hayata geçirdik.” 

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