Petrokimya Tesisi İle Plastik ve Ambalaj Sanayinin İhracatı Katlanacak

Türkiye’nin küresel pazarda en güçlü olduğu sektörlerin başında gelen plastik sanayi, Adana – Ceyhan’da kurulacak petrokimya tesisi ile hammaddedeki dışa bağımlığını büyük oranda azaltacak. Otomotiv sektörü malzemelerinden, tekstil ve gıda ambalajlarına kadar çok farklı alanda kullanılan polipropilen hammaddesinin üretiminin yapılacağı tesisin yıllık üretim hacmi 450 bin tonu bulacak.

DR. METİN ÇİFTÇİOĞLU; “PLASTİK İTHALATINDA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ”

Plastik ve aseptik ambalaj sektöründe Türkiye’nin önde gelen ihracatçıları arasında yer alan Dizayn Pack Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Çiftçioğlu; “Plastik sanayi, küresel pazarda ciddi bir öneme sahip. Gıda ambalajlarından, boya kutularına, temizlik malzemelerinden, kırtasiye ürünlerine, beyaz eşyalara, su borularına, sandalyelere kadar hayatın her yerinde plastik ürünler kullanılmakta. Bu alanda kamuoyu tarafından Türkiye’nin bilinmeyen güçlü bir konumu mevcut. Geçtiğimiz yıl plastik sektörünün toplam cirosu 35 milyar dolarken, direkt ihracat rakamı ise 5 milyar doları bulmuştu. Bu verilerle Avrupa’nın en büyük ikinci üreticisi konumundayız. Bu kadar kuvvetli bir üretim hacmimiz bulunurken, maalesef plastik ithalatında hala dünyada üçüncü konumdayız. Ceyhan’da hayata geçirilecek petrokimya tesisinin de önemi burada ortaya çıkıyor. Ülkemizin önemli ihracat kalemleri arasında yer alan plastik ve ambalaj sanayindeki dışa bağımlılığın azalması, hammaddenin yerli imkanlarla üretilmesi çok büyük önem arz ediyor. Bu kadar büyük bir sanayi için maalesef Türkiye’de yeterli polipropilen, polistren, polietilen üretilememektedir. Tesisin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye’nin hammadde alımında bağımlı olduğu Kore, Japonya, Hindistan, Güney Amerika, Ortadoğu ve Arap Yarımadası gibi üreticilere karşı olan ithalat rakamlarımızda hızlı bir düşüş sağlanacaktır. Hammadde üretiminin yerlileşmesiyle birlikte maliyetlerimizde önemli oranda düşüş yaşanacaktır ve firmalarımızın da ihracat faaliyetleri hız kazanacaktır.

Ekonomimizdeki cari açığın kapanması anlamında da ciddi faydası olacaktır. Bugün, Dizayn Pack olarak Avrupa, Arap Yarımadası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya ihracat gerçekleştirirken düşecek maliyetlerle birlikte ihracat noktalarımızı daha güçlü ve hızlı bir şekilde arttırabiliriz. 1,2 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek bu dev sanayi yatırımı aynı zamanda ülkemizdeki nitelikli insan istihdamına da katkı sağlayacaktır. Bu tesiste çalışacak mühendis, tekniker gibi eğitimli işgücünün ülke içinde kalmasına vesile olacaktır. Bir diğer anlamda da beyin göçüne kısmi bir engel oluşturacaktır. Bu noktada Ceyhan’da hayata geçirilecek tesisin yalnızca sektörümüz için değil, ülke ekonomisi için de büyük öneme sahip olduğunu belirtmekte fayda var.” dedi.