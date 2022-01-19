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Petrol boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda uzun kuyruklara neden oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle ulaşıma kapatılan Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 09:13 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:14
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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrasında yolun ulaşıma kapatılması uzun araç kuyruğuna neden oldu.

Malatya'dan İskenderun'a giden tır şoförü Oktay Vural, AA muhabirine, dün saat 18.00 gibi yolun kapalı olduğunu, patlamayı görünce korktuklarını, alevlerin metrelerce yükseldiğini belirtti.

Jandarmanın arabalarını çekmelerini istediğini ve beklemeye başladıklarını dile getiren Vural, 13-14 saattir aracın içerisinde beklediklerini söyledi.

Elazığ'dan Silifke'ye giden kamyon şoförü Erkan Kip ise, "Akşam 18.00 gibi önümüzde patlama oldu. Durduk, geri geriye geldik. 14 saattir bekliyoruz. Arabamızı stop etmedik. Kaloriferi açtık bekliyoruz." dedi.

Ankara'dan Gaziantep'e ilaç götüren Metin Balaban ise yolun bir an önce açılmasını beklediklerini kaydetti.

Dün akşam saatlerinde Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresinde patlama olmuş, çıkan yangın BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimlerinin desteğiyle söndürülmüştü.

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