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Güncel

Petrol çalışmalarında görevli işçiler için çalışma saati düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yeniden düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı açıklandı.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 16:52 - Güncelleme:
Petrol çalışmalarında görevli işçiler için çalışma saati düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 İŞÇİ POSTASI OLACAK

Buna göre turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetinin yanı sıra artık petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde de çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.

ONAYLI ÇALIŞMA YAPILABİLECEK

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri yürütülen iş yerlerinde yapılan işleri kapsayacak.

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