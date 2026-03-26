Güncel

Petrol devinden Orta Doğu kararı... Bin 300 çalışanını tahliye etti

Fransız enerji devi TotalEnergies Orta Doğu'dan bin 300 çalışanını tahliye etti

IHA26 Mart 2026 Perşembe 20:38
Fransız enerji devi TotalEnergies, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinden yaklaşık bin 300 çalışanını tahliye etti.

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırılar devam ederken, uluslararası şirketler bölge ülkelerinden çalışanlarını geri çekiyor. Fransız enerji devi TotalEnergies, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinden yaklaşık bin 300 çalışanını tahliye etti.

TotalEnergies Genel Müdürü Patrick Pouyanne, söz konusu çalışanların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan ve Irak'tan tahliye edildiğini belirtti. Pouyanne, temel faaliyetlerin sürdürülmesi için sadece sınırlı sayıda yerel çalışan ve yüklenicinin bölgede kaldığını ifade etti.

