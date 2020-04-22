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Petrol dipte: Ajda Pekkan gündem oldu! Vedat Milor'dan petrol yorumu

Petrol fiyatlarındaki olay yaratan düşüş Ajda Pekkan'ı gündeme taşıdı. 19 Nisan 1980'deki Eurovision'a ‘Petrol' isimli şarkısıyla katılan ve umduğu başarıyı yakalayamayan Süperstar için “Ajda'nın ahı, 40 yıl sonra tuttu” esprileri yapıldı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 10:06 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 10:06
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Tüm dünyanın gündemine yerleşen petrol fiyatlarındaki düşüşe Vedat Milor'dan esprili bir paylaşım geldi.

Sosyal medyadaki yorumlarıyla güldüren ünlü gurme, önceki akşam Twitter'da şunu yazdı: "Ajda Hanım'ın petrole karşı hissettiklerinin yalan mı yoksa gerçek mi olduğu şimdi belli olacak."

"Aman petrol, canım petrol, artık sana sana muhtacım petrol. Elinde petrol, sonunda petrol, artık dizginlerim senin elinde petrol…"

Vedat Milor'un 1980'deki Eurovision Şarkı Yarışması'na 'Petrol' şarkısıyla katıldığı Süperstar'la ilgili esprisine takipçileri de kayıtsız kalmadı ve şu esprileri yaptı: "Ajda'ya yarışmada verilmeyen puanların laneti yıllar sonra ABD'ye ulaştı", "Ajda Pekkan geleceği 40 yıl önce görmüş, "Süperstar yeni petrol şarkısı okusun; aman petrol canım petrol, artık sana muhtaç değilim petrol."

Ajda Pekkan'ın Petrol isimli şarkısı, 40 yıl sonra yeniden gündem oldu. Şarkı, sosyal medyada dün en çok paylaşılan şarkılar arasındaydı.

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