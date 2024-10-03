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  • Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik! 1 Ocak yürürlüğe girecek
Güncel

Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik! 1 Ocak yürürlüğe girecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), petrol piyasasında uygulanacak kriterlere ilişkin yönetmelik revize edildi.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 08:49 - Güncelleme:
Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik! 1 Ocak yürürlüğe girecek
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EPDK'nin "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 38'inci maddesinde yer alan "Yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, liman, havalimanı, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç olmak üzere" ifadesi, "Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkanı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç olmak üzere" şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, "Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılmasının gerçekleştirilmesi" bendi aynı maddeye eklendi.

Söz konusu yönetmelik, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

  • EPDK yönetmeliği
  • petrol piyasası
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