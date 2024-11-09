İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Petrol piyasasında lisans sahipleri için yeni rakamlar belli oldu
Güncel

Petrol piyasasında lisans sahipleri için yeni rakamlar belli oldu

Petrol piyasasında lisans sahipleri için asgari ödenmiş sermaye miktarları belirlendi.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Petrol piyasasında lisans sahipleri için yeni rakamlar belli oldu
ABONE OL

Petrol piyasasında rafinerici, iletim, depolama, işletme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için asgari ödenmiş sermaye miktarları 1 milyon 500 bin ila 375 milyon lira arasında belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), lisans başvuruları ile lisans sahiplerinin asgari ödenmiş sermayelerine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisans başvurusunda bulunanların ve lisans sahiplerinin sağlaması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ve konuyla ilgili diğer usul ve esaslar kararlaştırıldı.

Rafinerici, iletim, depolama, işletme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisans türleri için ödenmiş sermaye miktarı 1 milyon 500 bin ila 375 milyon lira arasında belirlendi.

Söz konusu sermaye miktarının, kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, lisans başvuruları aşamasında sağlanması ve lisansları süresince korunması zorunlu kılındı.

Kurul kararı yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

  • spot lisans
  • petrol piyasası
  • sermaye miktarı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.