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Güncel

Petrol ve doğal gaz arayıcısına üstün koruma! MSB görüntüleri paylaştı

MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
Petrol ve doğal gaz arayıcısına üstün koruma! MSB görüntüleri paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan Somali Deniz Görev Grubu'nun, Oruç Reis araştırma gemisine refakat ettiği görüntüleri paylaştı.

MSB'den "Açık denizlerin koruyucu gücü" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan 'Somali Deniz Görev Grubu' unsurları, R/V Oruç Reis araştırma gemisi ve destek gemileri ile birlikte Somali yaklaşma sularına ulaştı. Ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürecek olan R/V Oruç Reis gemisine refakat görevimiz aralıksız devam ediyor."

Açıklamada, Somali Deniz Görev Grubu'nun, Oruç Reis araştırma gemisine refakat ettiği görüntülere de yer verildi.

  • MSB Somali Deniz Görev Grubu
  • Oruç Reis
  • refakat görüntüleri

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