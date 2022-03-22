Yeni Şafak 22 Mart 2022 Salı 08:50 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 08:54

"Her gün bir Coca-Cola alalım İsrail'e destek olsun, Filistin ve Araplar haritadan silinsin" paylaşımıyla gündem olan Ferdi Kale, Zafer Partisi Mersin, Osmaniye, Kahraman, Hatay teşkilatlardan sorumlu bölge başkanı oldu. Öte yandan 2020 yılında Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu videosuyla infiale neden olan Kale, gözaltına alınmış hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Yeni Şafak'ın haberine göre, Zafer Partisi'nin Mersin-Osmaniye-Karaman-Hatay Teşkilatlarından sorumlu Bölge Başkanı Ferdi Kale oldu.

Ferdi Kale, daha önce sosyal medyada ırkçı bir paylaşım yapmasıyla gündem olmuştu.

'İSRAİL'E DESTEK İÇİN HER GÜN COCA-COLA ALALIM'

Coca-Cola ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kale, "Her gün bir Coca-Cola alalım İsrail'e destek olsun, Filistin ve Araplar haritadan silinsin" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

'PEYGAMBERE HAKARET' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

2020 yılında, Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, infiale neden olmuştu.

Görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia eden Kale gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise dün yaptığı açıklamada, görüntünün Ferdi Kale tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.