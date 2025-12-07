İSTANBUL 14°C / 9°C
Peygamber Efendimize hakaret eden sosyal medya yayıncısı tutuklandı

İzmir'de Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 Aralık 2025 Pazar 11:27
Peygamber Efendimize hakaret eden sosyal medya yayıncısı tutuklandı
İzmir'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Peygamber Efendimize hakaret eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, E.K. (31) isimli sosyal medya yayıncısının yaptığı yayın ve paylaşımlarda Peygamber Efendimize ve eşlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.

Sosyal medyada infiale yol açan görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

