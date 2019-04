Peygamber sevgisi Nevruz parkına sığmadı

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformunca, “Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama” etkinliği gerçekleştirildi. Peygamber Sevdalıları Platformunca, merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz parkında “Ahlak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed” temasıyla düzenlenen “Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama” programında, Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu, salavat getirildi. Alana, Yeni Zelanda’daki camiye yönelik terör saldırısında şehit olanlar, 6-7 Ekim 2014’te yaşanan olaylarda katledilen Yasin Börü ve arkadaşları ile uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran’ın fotoğraflarının da bulunduğu pankart asıldı.

DÜNYAYA ÇAĞRI

Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, programda yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed sevdasının İstanbul’dan, Mersin’den, İzmir’den, Adana’dan, Batman’dan ve Diyarbakır’dan tüm Türkiye’ye yayıldığını söyledi. Hz. Muhammed sevdasının İslam coğrafyasında muhteşem bir dirilişe katkı sağladığını kaydeden Göktaş, şöyle konuştu:

“Peygamberi camilerden, evlerden meydanlara çıkarttık. Hayatın her alanına sevdayla, muhabbetle taşımaya kararlıyız ve devam ediyoruz. Her yıl onun bir özelliğini alıp dünyaya götürmeye çalışıyoruz. Her alanda örnek olabilmesi için size o alanları yaşatacağız. İşte biz bu peygamberin yolunu ümmet olarak sürdürmekle mesulüz. O nebilerin sonuncusudur. Biz onun yolunu sürdüreceğiz. Yol budur. Ey dünya ya Muhammed’in adaletini kendine rehber edineceksin ya da zulüm altında inim inim inleyeceksin.”