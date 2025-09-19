İSTANBUL 25°C / 17°C
19 Eylül 2025 Cuma
Güncel

Peygamberimize küfürler savurmuştu! CHP'li başkanın danışmanı hakim karşısına çıkacak

Peygamber efendimize, dini değerlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaretler yağdıran CHP'li Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı Samet Alaca bugün hakim karşısına çıkacak.

IHA19 Eylül 2025 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Peygamberimize küfürler savurmuştu! CHP'li başkanın danışmanı hakim karşısına çıkacak
CHP Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanlığını yapan ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürlüğü'nde de görevli olan Samet Alaca peygamber efendimize, dini değerlere hakaret ettiği paylaşımları ortaya çıkınca göz altına alınarak tutuklanmıştı. Alaca, bugün hakim karşısına çıkacak.

Alaca hakkında ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamaları da yer alıyor. Tekirdağ Adliyesi'nde 9. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak duruşmada sanığın savunmasının alınması ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

