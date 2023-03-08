Peygamberimizin kadınlar ile ilgili sözleri! Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler

Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler, Kadınlar Günü'nde gündeme geldi. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla akıllara Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) kadınlarla ilgili hadisleri gündeme geldi. Kadınlarla ilgili hadislerde İslam'da kadının yeri ve kıymeti anlatılmaktadır. Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetlerde Kadına verilen değer, apaçık gösterilmektedir. İşte Kadınlar Günü için Peygamberimizin Kadınlarla ilgili Hadis-i Şeriflerini haberimizde derledik. İşte bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğinz Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler

PEYGAMBERİMİZİN KADINLAR İLE İLGİLİ SÖZLERİ, KADINLARLA İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER



"Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zira siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız." (Sahih-i Müslim)

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır. (Müslim, Birr 149)

"Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin." (Ebu Davud, Nikak, 40-41)

"Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allâh'tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız."

"Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir." (İbn Mace, Edeb 3; Ebû Davud, Edeb 6, Rikak 22, İ'tisam 3; Müslim, Akdiye 11)

"Cennet annelerin ayakları altındadır." (Nesâî, Cihâd, 6)

"En güzel dünya nimeti, insanın sahip olabileceği nimetlerin en hayırlısı: Zikreden dil, şükreden kalp ve insanın iman doğrultusunda (Müslümanca) yaşamasına yardımcı olan kadındır." (Tirmizî, Birr 13)

"Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz!"

"Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!" (Müslüm, Hac,147)

Bir mü'min, erkek bir mü'mine kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir. (Müslim, Radâ' 61, hadis no: 1469)

"Kadınlarınız sizin tarlanızdır; Tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Kendiniz için (geleceğe hazırlık olarak güzel davranışlar) takdim edin. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki elbette O'na kavuşucusunuz. İman edenlere müjde ver." Bakara Suresi, 223. ayet:

"Ey insanlar! Kadınlar hakkında Allâh'tan korkunuz! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır."

"Kadınlarınızla iyi geçinin; eğer onlardan hoşlanmadı iseniz bile!..Olabilir ki bir şey, sizin hoşunuza gitmez de, Allâh onda bir çok hayır takdîr etmiş bulunur."

"Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir."

"Mü'min bir erkek, mü'min bir kadına kızıp darılmasın! Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa, öbüründen memnûn olabilir."

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."

'Hani melekler, "Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı' demişti." Al-i İmran Suresi, 42. ayet:

"Hanımını döven, Allah'a ve Resûlüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum."

"Kadınlar erkeklerin, diğer yarısıdır." (Ebu Davud, Tahanet,94; Tirmizi Tahanet 827)

"Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zira siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız."

"Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin."

"Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir."

"Sizin hayırlınız, eşine hayırlı olandır. Ben de eşime karşı sizin en hayırlınızın. Kadınlara ancak iyi insanlar iyi davranır; onlara karşı ancak kötü kişiler, ihanet eder."

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."

"Mü'minlerin îmân bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır."