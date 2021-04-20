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Pianta Group CEO'su Mehmet Yaşar:Yeni yatırımlara devam ediyoruz

İş İnsanı Mehmet Yaşar, Pianta Group ile İngiltere'de büyümeye devam ettiklerini açıkladık. Mehmet Yaşar “Pianta Gruop şirketimizle hız kesmeden yatırımlarımızı artırıyoruz ve büyümeye devam ediyoruz” dedi.

20 Nisan 2021 Salı 15:31 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 15:31
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İngiltere'nin başkent Londra'da doğan ve yaşamını Londra'da sürdürmeye devam eden Mehmet Yaşar, birçok Türk'e istihdam sağlıyor. Yeni projeleri ile Türk girişimcilerin ilham kaynağı olan ve yakından takip ettiği Mehmet Yaşar "Markamız her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hedefimiz global bir şirket olarak dünya pazarında pay sahibi olmak" açıklamalarında bulundu.

Kurucusu olduğu Pianta Group şirketi hakkında bilgiler veren Mehmet Yaşar "Pianta Group, özellikle son kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak faaliyetlerini sürdüren bir şirkettir. Sunduğumuz hizmetler kapsamında her zaman güvenilir ve en hızlı şekilde müşterilerimizin beğenisini kazanıyoruz. Özellikle hizmet sektöründe varlığımızı sürdürdüğümüz için müşteri ile birebir iletişim halindeyiz. Bunun bilincinde olarak hizmetlerimizin hemen kullanıma hazır hale getirilmesini sağlıyoruz. Birinci hedefimiz müşterilerimizin her zaman mutluluğu ve memnuniyeti olmuştur. Kullandığımız ürünler her zaman yüksek kaliteye ait markaların ürünleridir. Güven ve kaliteden asla ödün vermeyerek, müşterilerimizin kendilerini özel hissetmesini sağlıyoruz. Bu anlamda aldığımız geri dönüşlerden oldukça memnunuz" dedi.

Mehmet Yaşar aynı zamanda The Munch, Buy Save, British Express ve Shenel's markalarının yönetiminde bulunmaktadır. Mehmet Yaşar hedeflerini şu şekilde açıklıyor. "Yönetiminde olduğum markaların kontrollü büyüme politikası ile gelişimini sağlıyor ve yakından takip ediyorum. Global çapta yaşanan değişimleri gözlemleyerek, gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

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