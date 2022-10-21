Pierre Cardin Sonbahar & Kış'22 Koleksiyonu: Pierre Cardin Ekspres

Doğu ve batının buluşma noktasında, geçmiş ve geleceğin çarpıcı birlikteliğini yansıtan koleksiyon, özgün, rahat ve şık tasarımlarıyla keşfedilmeye hazır.

Pierre Cardin, zamanın ruhunu taşıyan ve günün her anına özel hazırlanmış parçalarıyla soğuk havalarda kolayca kombinlenebilen benzersiz bir koleksiyon sunuyor. Güçlü renk kodlarıyla hazırlanan koleksiyonda şişme montlar, kaz tüyü ve kaşe kabanların yanı sıra gömlek ceketler ve teddy bear montlar güçlü bir görünüm oluşturmak isteyenler için benzersiz bir stil vadediyor.

Pierre Cardin imzası taşıyan cömert flanel gömlekler, fitilli kadife pantolonlarla kombinlenerek gün boyu rahat hareket etmenizi sağlıyor. Overshirt ürünlerin yer bulduğu kreasyon, sezonun öne çıkan yenilikçi modelleri arasında yer alarak kış mevsiminde stiliyle öne çıkmak isteyenler için hazırlandı.

Sonbahar & Kış Kadın Koleksiyonu'nda yer alan parçalar ise mevsim renkleriyle uyumlu, canlı ve zarafet dolu bir dünya vadediyor. Klasik veya ışıltılı bir görünüm sunan payetli ekose ve gal desenlere sahip farklı paça genişliğindeki takımlara, sade ve dökümlü gömlek ve bluzlar eşlik ediyor. Her boy ve kesimde şıklığınızı kolaylıkla oluşturacağınız desen ve kumaşlardan elbiseler, tüm beklentilere yanıt verecek nitelikte.

Skinny, slim, wide flare gibi birçok farklı vücut tipine hitap eden denim koleksiyonu şıklığı bir adım öne taşıyarak birçok opsiyonu bir arada sunuyor. Lila, orkide, nar çiçeği tonlarından oluşan canlı basic takımlar koleksiyonun dikkat çek2en parçaları arasında yer alıyor. Şıklığı ve konforu bir arada sunan örmelerin arasında cupro scuba'lar yine farklı renk seçenekleriyle bu koleksiyonun vazgeçilmezleri arasında.

Koleksiyon içerisinde her geçen gün daha fazla sportif parça sunan Dynamic koleksiyonu, bu sezon da genç ve dinamik ruhtan besleniyor ve artık her zamankinden daha enerjik. Koleksiyon içerisinde, lacivert, petrol, pasifik yeşili ve saks renkleriyle öne çıkan eşofman altı ve tişörtler göz dolduruyor. Ayrıca şardonlu eşofman takımları, mesh detaylı atletleri, tayt ve büstiyer takımlarıyla, hem spor aktiviteleri hem de keyifli hafta sonu planları için çok özel alternatifler sunuyor.

PIERRE CARDIN HAKKINDA

1993 yılında Aydınlı Grup'la imzalanan iş birliği sözleşmesi ile Türkiye'ye gelen Pierre Cardin bugün 140 ülkede sahibi olduğu 900 farklı ürün lisansı ile dünyanın en çok kabul gören ticari markalarından biridir. Dünyada 17, Türkiye'de ise 92 mağazası ile hayatın her alanında fark edilir bir şıklığı olan, sağlıklı yaşam ve sporla ilgilenen, centilmen ve stil sahibi erkekler için fonksiyonellik sunan koleksiyonlarını tüketicilerine ulaştırmaktadır.