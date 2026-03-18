Pijamayla pompalı dehşet! Saldırgan kadın yakalandı

İstanbul Sultangazi'de bir eve pompalı tüfekle ateş eden kadın şüpheli tutuklandı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 13:15 - Güncelleme:
Alınan bilgiye göre, 14 Mart'ta akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'deki bir eve doğru silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, pompalı tüfeğe ait 5 fişek buldu.

Evin sahibi C.G, polise herhangi bir husumetlisi olmadığını belirtirken, ekipler saldırıyı yapan kişinin Y.A. isimli kadın olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin aracındaki aramada, yarı otomatik pompalı tüfek ile 19 fişek ele geçirildi.

Zanlının, "mala zarar verme", "hakaret", "kasten yaralama", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma" ve "hayasızca hareketler" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan zanlının, elinde tüfekle kendi evinden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

