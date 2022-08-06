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Piknik yaparken nehre düşen oğlunu kurtarmak için suya giren anne boğuldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Aras Nehri'ne düşen oğlunu kurtarmak için suya giren anne akıntıya kapılarak boğuldu. Kadının cenazesi otopsi için Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
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Kırkgözeler Mahallesi mevkisinde ailesiyle pikniğe giden Asuman Düztaş (32), oğlu Muhammet Lütfi'nin Aras Nehri'ne düşüp suda çırpındığını fark edince çocuğunu kurtarmak amacıyla suya girdi.

Bağrışmaları duyan baba Emrah Düztaş da suya atlayarak çocuğunu kurtardı, akıntıya kapılan anne Asuman Düztaş ise bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmasına başlarken AFAD ve SAK dalgıçları da suda arama yaptı.

Çalışmalar sonucu anne Asuman Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kadının cenazesi otopsi için Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Lütfi Düztaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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