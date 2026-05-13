Piknikte akrep paniği: Kadın hastanelik oldu

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte açık havada piknik yapan S.K. (46), ayağında aniden gelişen şiddetli bir acı hissetti. Durumu fark eden yakınları, yaptıkları kontrolde talihsiz kadını bir akrebin soktuğunu belirledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.K., Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.