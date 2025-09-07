İSTANBUL 27°C / 19°C
  • Pilot adayı 31 yaşındaki Berfu yaşamını yitirmişti: Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

Pilot adayı 31 yaşındaki Berfu yaşamını yitirmişti: Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anı kameraya yansıdı.

7 Eylül 2025 Pazar 18:08
Pilot adayı 31 yaşındaki Berfu yaşamını yitirmişti: Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül Çarşamba günü sabah saat 08.39'da Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, saat 08.50 sıralarında Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

PİLOT ADAYI 31 YAŞINDAKİ BERFU YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve belediyeye bağlı arama kurtarma ekibi ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın düştüğünün belirlendiği bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun (31) hayatını kaybettiği bildirildi. Hatipoğlu'nun cenazesi, 4 Eylül Perşembe günü ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyrekli Köy Mezarlığı'na defnedildi.

UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan, Torbalı ilçesinde pilot adayının hayatını kaybettiği korkunç uçak kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde uçağın dik bir şekilde mısır tarlasına düştüğü görüldü; kazayı gören vatandaşların da çığlık attıkları duyuldu.

