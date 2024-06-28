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Pilot o anları anlattı: Olabildiğince sakin kaldım

Eğitim uçuşu sırasında havada motoru duran ve Aydın Çıldır Havaalanı'na acil iniş yapan öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu, o anları anlatarak “Bu tür acil durumlar eğitimlerimizde veriliyor ve olabildiğince sakin kaldım” dedi.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 23:19 - Güncelleme:
Pilot o anları anlattı: Olabildiğince sakin kaldım
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Geçtiğimiz gün İzmir'in Selçuk ilçesinden kalkış yapan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı'na acil iniş yaparken, uçağı sakin bir şekilde havaalanına indiren öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu, o anları anlattı. Aydın semalarında arızalanarak motoru duran uçağın pilotu Tülüoğlu, ilk başta gerekli prosedürleri yerine getirdiğini belirterek soğukkanlılığını korumaya çalıştığını söyledi. Kule kontrollerinin ve havadaki diğer pilot arkadaşlarının da desteğiyle başarılı bir şekilde uçağı Aydın Çıldır Havaalanı'na indirdiklerini kaydeden Tülüoğlu, "Pilotaj eğitimim devam ederken görevlerimden birisi olan seyrüsefer uçuşunda planlanılan saatte Selçuk Havaalanı'ndan kalkış yapıp ardından Germencik, Aydın üzeri Denizli Çardak görevim olan seyrüsefer uçuşuna başladım. İrtifam 7 bin 500 fitlere tırmanmaya devam ederken yaklaşık 7 bin 200 fitlerde motor sorunu yaşamaya başladım. Hemen gerekli prosedürleri uyguladım fakat motor yine düşük rölantide çalışıp, daha sonra tamamen durdu. Motor durduktan sonra tekrar çalıştırma prosedürlerini uyguladım. Fakat motor çalışmadı. Bu durumda hemen acil frekansına ve en yakın havaalanı gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra Aydın'da bulunan Çıldır Havaalanı'na yönelip, iniş planlaması yaptım. Bizlere eğitimlerimizde gerekli prosedürler ve gerekli uygulamalar defalarca yapıldı ve bu eğitimlerden geçtik. Bu nedenle olabildiğince sakin kalarak, ilk yapılması gereken prosedürleri sırasıyla gerçekleştirmeye başladım. İrtifamın yeteri kadar olduğunu düşündüğüm için ve gerekli havaalanı uzaklığı hesaplamalarını yaparak, hava hızımı ve irtifamı koruyarak, Aydın'daki havaalanında bulunan kule kontrollerinin desteği ve havada bulunan diğer pilot arkadaşlarımızın da yardımlarıyla emniyetli bir şekilde havaalanına iniş planlamasını gerçekleştirdim" dedi.

"EĞİTİM SÜREÇLERİNİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMEK ÖNEMLİ"

Her uçuş öncesinde eğitim süreçlerinin tekrar edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan pilot Tülüoğlu, "Bu sırada tabi en olması gereken durum, olabildiğince sakin kalmak. Gereken tüm prosedürleri uyguladığımız sürece emniyetli bir şekilde inişi yapabiliyoruz. Sonucunda uçakların da bir motor arızası yaşaması mümkün olabiliyor. Burada önemli olan tüm eğitim süreçlerinin her uçuş öncesi tekrar edilerek bir sonraki uçuş planlamalarının hazırlanması ve bu planlamalarda da olabildiğince tekrar yaparak, bu süreçleri tekrar gözden geçirmek gerekiyor" dedi.

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