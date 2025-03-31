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Pilot sayısı ''uçuşa'' geçecek! Türkiye ''Milli Teknoloji Hamlesi'' kapsamında gaza bastı

Türkiye'nin pilot sayısı 'uçuşa' geçecek. 'Milli Teknoloji Hamlesi' kapsamında, havacılık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik atılan adımlarla, çevreye duyarlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanırken 15 bin 530'a ulaşan lisanslı pilot sayısının, 2025'te 16 binin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 11:21 - Güncelleme:
Pilot sayısı ''uçuşa'' geçecek! Türkiye ''Milli Teknoloji Hamlesi'' kapsamında gaza bastı
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Türkiye'nin, geçen yıl sonunda 15 bin 530'a ulaşan lisanslı pilot sayısının, 2025'te 16 binin üzerine çıkarılması ve ülkenin havacılıktaki konumunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, havacılık sektörü artık sadece bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda ülkelerin birbirine yakınlaşmasına imkan tanıyan, kültürlerin kaynaşmasını sağlayan bir köprü olarak görülüyor.

Havacılık sektörü ekonomik büyümeye, turizmin gelişmesine ve küresel ticaretin canlanmasına önemli katkılar sağlıyor.

"Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında, havacılık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik atılan adımlarla, çevreye duyarlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sivil Havacılık konusundaki çalışmalar çerçevesinde ise Kalkınma Planında yer alan hedeflere uygun olarak, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında, küresel rekabette konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

- LİSANSLI BALON PİLOTU SAYISI DA YÜKSELTİLECEK

Türkiye'nin, uluslararası sivil havacılık alanında etkinliğini artırmak, sektörün potansiyelini geliştirmek ve sürekli gelişimine yön vermek hedefiyle yürütülen çalışmalar büyük gayretle sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 15 bin 530 olan lisanslı pilot sayısının, 2025 yılı sonunda 16 bin 30'a yükselmesi hedefleniyor. Böylece, ülkenin küresel rekabette havacılıktaki konumunun daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, geçen yıl 735 olan lisanslı balon pilotu sayısının da artırılarak, 2025 yılı sonunda 773'e ulaştırılması bekleniyor.

Sivil havacılık kapsamında denetimlere titizlikle devam edilirken, 2024 sonunda 1787'yi bulan denetim sayısının, bu yıl 1856 olması öngörülüyor.

Ayrıca Türkiye'nin, geçen yıl yüzde 85 olan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) regülasyonlarına ve emniyet faaliyetlerine uyum oranının da 2025'te korunarak aynı kalması hedefleniyor.

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