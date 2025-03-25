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PİLOT'un 13. dönem başvuru süreci sürüyor

Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un 13. dönem başvuru süreci sürüyor.

AA25 Mart 2025 Salı 11:56 - Güncelleme:
PİLOT'un 13. dönem başvuru süreci sürüyor
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, entegre telekomünikasyon operatörü Türk Telekom, yenilikçi girişimlere destek sağlayarak dijital geleceğin şekillenmesine katkıda bulunuyor.

Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un 13. yeni dönemine, programın internet sitesi üzerinden başvuruluyor. Bu programla girişimler, ofis alanı, teknolojik altyapı, iletişim desteği, alanında uzman kişilerden mentörlük ve eğitim gibi kapsamlı imkanlardan faydalanıyor.

Programa kabul edilecek girişimler, Türk Telekom ile işbirliği fırsatlarını değerlendirme, Türk Telekom'un geniş yatırımcı ağına erişme imkanı bulacak. Girişimler, yurt dışında kendileri için özel tasarlanan girişimcilik programlarıyla deneyim kazanma ve Türk Telekom'un iş bağlantılarıyla küresel pazarlara açılma fırsatı da yakalayacak.

Başarılı girişimleri yükseltmek ve küresele açılmalarına destek olmak için çalışmalar yürüten Türk Telekom Ventures, PİLOT programıyla 12 dönemde 121 girişime toplamda 70 milyon lira nakit desteği sağladı. Bu girişimlerden 66'sı, toplamda 51 milyon doları aşan yatırım alarak girişimlerini büyütme imkanı yakaladı.

- "YATIRIM VE NAKİT DESTEĞİ SAĞLANACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Türk Telekom Ventures ile 10 yılı aşkın süredir yenilikçi girişimleri destekleyerek girişimcilik ekosistemine değer katmaya devam ettiklerini, teknoloji odaklı girişimlerin büyümesini hızlandırarak dijital geleceğe yön verdiklerini belirtti.

Girişimlere yatırım, mentörluk ve küresel ölçekli işbirliği fırsatları sunduklarını aktaran Özhan, "En önemli motivasyonumuz, girişimlerin küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlamak. PİLOT girişim hızlandırma programını başarıyla tamamlayan girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından yatırım ve nakit desteğinin yanı sıra girişimlere özel olarak tasarladığımız tamamlayıcı yurt dışı programına katılmaya hak kazanacak." ifadelerini kullandı.

Özhan, girişimlere, Tahtakale'de yer alan "SANTRAL" ve ana destekçisi oldukları Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde çalışabilecekleri ortak çalışma alanları oluşturduklarına değindi.

San Francisco'daki Türk Telekom Ventures ofisinin, girişimlerin dünyaya açılması için önemli bir bağlantı noktası olduğunu aktaran Özhan, "PİLOT'un 13'üncü döneminde de girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya ve girişimlerin küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaşmasını desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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