“Pınar Altuğ Atacan ile kim o?” programı 360 TV'de başlıyor

360 ekranında yepyeni bir program başlıyor. Pınar Altuğ Atacan doğal ve samimi sunumuyla her Pazartesi saat 23.30'da 360 ekranında 'Pınar Altuğ Atacan İle Kim O?' programıyla sizlerle buluşuyor.

Pınar Altuğ Atacan, ünlü konuklarıyla sohbetin en doğal ve en keyifli hâlini ekrana taşıyor. Konukları bilinmeyen yönlerini, hayatlarına dair özel hikâyeleri ve merak edilen anılarını izleyiciyle paylaşıyor. Mutfaktan koltuğa uzanan sıcak atmosferde gerçekleşen sohbetler her Pazartesi 360 ekranında sizlerle buluşuyor.

'Pınar Altuğ Atacan İle Kim O?' her Pazartesi saat 23.30'da 360 ekranında.