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Pınar Gültekin cinayeti... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına karşı tüm suçları lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum' dedi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:58 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Pınar Gültekin’e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum." açıklamasında bulundu.

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