Pınar Gültekin cinayetinde son dakika haberi... İşte Pınar Gültekin'in öldürüldüğü evden görüntüler!

23 Temmuz 2020 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 12:14

Muğla’nın Menteşe Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde kaybolan ve 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Pınar Gültekin’in öldürüldüğü evde içinde ateş yakılmış varil ve varilin çevresinde kül izleri hâlâ duruyor. Korkunç cinayetin ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesinin gözaltına alınan zanlı Cemal Metin Avcı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Pınar Gültekin cinayetine ilişkin son dakika yeni detaylar da ortaya çıktı. Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekibin, Pınar Gültekin’in sosyal medya hesabındaki incelemelerinde kaybolduğu gün olan 16 Temmuz tarihinde cani Cemal Metin Avcı'yı engellediğini belirledi. Cinayeti itiraf eden zanlının aynı gün, akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzin görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Pınar Gültekin'in katledildiği evden görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

PINAR GÜLTEKİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BAĞ EVİ

Pınar Gültekin’in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile Karabağlar Yaylasındaki bağ evine gittikleri burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü öğrenilirken, katil zanlısının aynı gün saat 18.05’de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına, daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Karabağlar Yaylasındaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı.

Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.

Cemal Metin Avcı'nın acımasızca katlettiği Pınar Gültekin, son olarak Menteşe’deki bir alışveriş merkezinin kafesinde saat 16.14’de güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.





PINAR GÜLTEKİN, KATİLİNİ INSTAGRAMDA ENGELLEMİŞ!

Türkiye'yi yasa boğan Pınar Gültekin'in kaybolduğu vahşet günü caniyi sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı. Pınar'ı kaybolduğu tarih olan 16 Temmuz günü vahşice katleden cani Cemal Metin Avcı'nın yalanını da genç kızın ağabeyi açıkladı. Vedat Gültekin, zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini belirterek, "Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor" dedi. Cinayet zanlısının yalanları, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekibin, yüzlerce görüntü, çok sayıda görgü tanığının ifadesi ve telefon kayıtlarından ulaştığı "delillerle" çürütüldü. Cani, delilleri görünce suçunu itiraf etti.

YALANINI DA AĞABEY AÇIKLADI

AA'nın haberine göre, genç kızın ağabeyi Vedat Gültekin de dün Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kız kardeşinin cenazesinin alındığı sırada yaptığı açıklamada, zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini anlattı. Ağabey Gültekin, "Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor. Yaşanan olay herkesin başına gelebilir. Bugün kardeşimin başına geldi, yarın başkasının annesinin, kardeşinin başına gelebilir. Kardeşim kendi halinde, çok iyi kalpli, kimseye zararı olmayan biriydi" diye konuştu.

CANİNİN YALANLARI 'DELİLLERLE' ÇÜRÜTÜLDÜ

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi genç kızın tutuklanan katil zanlısına, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekibin, yüzlerce görüntü, çok sayıda görgü tanığının ifadesi ve telefon kayıtlarından ulaştığı öğrenildi.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika... Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'dan soranlara iğrenç cevap! İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailesinin kayıp başvurusunun ardından Pınar Gültekin'i bulmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. JASAT bünyesinde oluşturulan özel ekip, zaman zaman polisten de yardım alarak adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışmasına yön verdi. Öncelikle Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarıldı. Olağan şüphelileri belirleyen ekipler, bir taraftan da yüzlerce güvenlik kamerası kaydını izledi, tüm detayları en ince ayrıntısına kadar değerlendirdi. Çok sayıda kişiyle yapılan görüşme sonrası tüm şüpheler Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı üzerinde yoğunlaştı. Gözaltına alınan Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark eden ekipler, bu sefer elde edilen delillerle zanlının karşısına çıkınca cinayet aydınlatıldı.

DELİLLERİ GÖRÜNCE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlının 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16 Temmuz'da Menteşe ilçesinde alışveriş merkezinde bir araya geldiği belirlendi. Ayrıca Avcı'nın, kaybolduğu güne kadar genç kızla çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Ekiplerin, adresini verdiği akaryakıt istasyonundan "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuna şaşıran zanlı, daha fazla cinayeti gizleyemeyeceğini anlayınca olayı detaylarıyla anlattı. Avcı, ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Öldürdüğü Gültekin'i bir varile koyarak Gülağzı mevkiindeki ormanlık alana attığını kaydeden zanlı, daha sonra ekiplere varilin yerini gösterdi.

Öte yandan katledilen Pınar Gültekin, bugün Bitlis'in Hizan ilçesi Gayda Köyü'nden toprağa verilecek.