Pınar Gültekin cinayetinde son dakika... Pınar Gültekin'in katili tahrik indirimi için ifade vermiş!

11 Ağustos 2020 Salı 12:47 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:47

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmüş, Gültekin'in cesedi Ula ilçesinde ormanlık alanda bulunmuştu. Genç kızın katili Cemal Metin Avcı, suçunu itiraf etmesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sabah gazetesinin haberine göre; Pınar Gültekin'in katilinin tahrik indirimi almak için ezberletilmiş ifade verdiği ortaya çıktı. Pınar Gültekin'i tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldüren şüpheliler hakkında TCK'nın 82. Maddesinin 1. Fıkrasının a ve b bentleri uyarınca iddianame tanzim edilmesi ve şüphelilerin emsal mahiyette cezalandırılması istendi.

Vahşi cinayet ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na katil Cemal Metin Avcı'nın savunmasına karşı bir dilekçe verdi.

Epözdemir tarafından sunulan dilekçede, şüphelinin Başsavcılık tarafından alınan ifadesinin incelendiği, tamamen suçtan kurtulmaya yönelik, haksız tahrik indiriminin tatbik edilmesi suretiyle alacağı cezayı asgariye indirmeyi hedefleyen soyut, çelişkili, ezberletilmiş, kurgulanmış ve gerçeklerden uzak beyanlarda bulunduğu belirtildi. Avcı'nın beyanlarıyla maddi ve hukuki gerçeği değiştirme çabası içerisinde olduğu vurgulandı.

"YARALANDIĞINI İDDİA ETTİĞİ BIÇAĞI TESLİM EDEMEDİ"

Dilekçede şu satırlar kaydedildi: "Şüphelinin Başsavcılığınız nezdinde alınan ifadesinde aynen '…sonrasında çantasına sarıldı ve çantasından bıçak çıkardı. Benim boğazıma doğru bıçağı uzattı. Ben de kolumu uzattım ve bu esnada sağ kolum dirsekten çizildi…" şeklinde beyanlar yer almaktadır. Bahse konu ifadenin ezberletilmiş, kurgulanmış ve haksız tahrik indirimi tatbik ettirmeye yönelik olduğu aşikardır. Nitekim, gerek öldürme fiili gerekse öldürme fiilinden sonra son derece soğukkanlı ve planlı hareket ettiğini açıkça ikrar eden şüphelinin kendisinin yaralanmasına neden olan bıçağı kolluk kuvvetlerine teslim edememesi hususu dahi şüphelinin beyanlarının asılsız olduğunu ve alacağı cezayı asgari düzeye indirme çabası içerisinde olduğunu sarih bir şekilde göstermektedir.

Bununla birlikte şüphelinin var olduğunu iddia ettiği bıçak da olay yeri incelemesinde bulunmamıştır. Şüpheli tamamen soyut ve ezberletilmiş ifadelerle haksız tahrik indiriminden yararlanmayı hedef almaktadır."

"TEHDİT MESAJLARINI SUNAMADI"

Dilekçede, şüphelinin 21 Temmuz günü ifadesinde Pınar'ın kendisinden maddi menfaat temin etmeye çalıştığını, hatta kendisini tehdit ettiğini mesajlarda da bu hususu belirttiğini beyan ettiği kaydedildi. Bu denli ağır tehditler alan, maddi olarak kendisinden istifade edilen bir şahsın böyle bir hususun en önemli delili olabilecek olan mesajlaşma kayıtlarını başsavcılığa sunamadığı belirtildi.

Bu durumun dahi şüphelinin ifade ve iddialarının tamamen soyut ve kurgulatılmış olduğunu gösterdiği kaydedildi. Dilekçede, şüphelinin tamamen gerçeklerden uzak beyan ve iddialarda bulunduğu, başsavcılığın beyanlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

"PROFESYONEL DESTEK ALARAK EZBERLETİLMİŞ BEYANLAR…"

Yine dilekçede, şüphelinin ifadesinde cinayeti planlı ve tasarlayarak işlediğini, cinayet akabinde soğukkanlı ve profesyonel katil gibi delilleri yok etmeye çalıştığını ikrar ettiği belirtildi. Şüphelinin cinayet sonrası maktulün yerinin doğru olarak tespit edilmemesi amacıyla maktulün sim kartını yaşadığı yer olan Akkaya'ya götürüp dişiyle kırarak attığı, yine Pınar'ın cep telefonunu 3-4 parçaya ayırarak her bir parçasını farklı yerlerdeki çöplere attığı kaydedildi. Pınar'ın cesedini yok etmek için soğukkanlı bir şekilde hareket ederek gereken düzeni sağladığı belirtildi.

Şüphelinin tasarlama ve planlama suretiyle maktulü canavarsa hisle ve eziyet çektirme kastıyla feci şekilde öldürdüğü, delilleri gizlemeye çalıştığı ifade edildi. Dilekçece, "Avcı'nın tüm beyanlarının çelişkili olduğu, gerçek dışı ve soyut beyanlarla haksız tahrik indiriminden yararlanmaya matuf olduğu, tamamen profesyonel destek alarak ezberletilmiş beyanlarda bulunduğu açık şekilde görülmektedir" denildi.

"CEREN'İN YENİDEN İFADESİ ALINSIN"

Dilekçenin sonuç ve istem kısmında ise, şüphelinin 20 Temmuz günü Jandarma Karakol Komutanlığı'nda açılanan ifadesine ilişkin tutanağın ve şüphelinin diğer tüm tutanaklarının, bilirkişi raporu niteliğinde olan raporların taraflarına verilmesi talep edildi. Ayrıca, Pınar Gültekin'in arkadaşı olduğu iddia edilen Ceren isimli şahsın tekrar ifadesinin alınması talep edildi.

"O CEZADAN YARGILANSIN"

Gültekin'i tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldüren şüpheliler hakkında TCK'nın 82. Maddesinin 1. Fıkrasının a ve b bentleri uyarınca iddianame tanzim edilmesi ve şüphelilerin emsal mahiyette cezalandırılması istendi.

İŞTE İSTENEN O MADDE

Madde 82

1- Kasten öldürme suçunun;

a) Tasarlayarak,

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

TELEFONU BULUNDU

Öte yandan Avcı'nın herhangi birinden varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı araştırılıyor. Katilin cesedi taşıdığı ormanlık alana giden yol güzergahında bulunan 100'ün üzerinde iş yeri ile mobese kamerası incelemeye alındı. Gültekin'in şüpheli tarafından olay sonrasında parçalanan cep telefonu ise 3 farklı noktada bulunarak, kriminal incelemeye gönderildi.

Elde edilen kamera ve telefon kayıtlarında yapılan incelemede zanlıya cinayetin işlenmesinde ve sonrasında yardımda bulunan ikinci bir kişinin izine rastlanmadı. Zanlının, 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16 Temmuz'da telefon görüşmesi yaptığı ve aralarında çok sayıda görüşme olduğu belirlendi.

Kamera ve telefon kayıtlarından elde edilen delillerle daha fazla olayı gizleyemeyeceğini anlayan Avcı, cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

KATİLİN EŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi yaptığı açıklamalarda üzüntü ve stresten balkona daki çıkamadığını belirtti. Cemal Metin Avcı'nın kendisine boşanma davası açan eşinin, ailesinin evine döndüğü ve psikolojik destek almaya başladığı öğrenildi.