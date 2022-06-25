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  • Pınar Gültekin davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı
Güncel

Pınar Gültekin davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı

Muğla'da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katili Metin Cihan Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası için gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda sanığın canavarca hisle hareket etmediği, delilleri yok etmek amacıyla yakma eylemini gerçekleştirdiği vurgulanıyor.

25 Haziran 2022 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
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Pınar Gültekin cinayeti davasında, katile haksiz tahrik indirimi uygulanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Konu kamuoyu kadar siyasetin de gündemine yerleşti.

Sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezası 'haksız tahrik indirimi' ile 23 yıla düşürülmüştü. Karar kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 14.5 yıl hapis yatacak.

''CANAVARCA HİSLE HAREKET ETMEDİ'

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tartışmalı kararına ilişkin gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda sanığın canavarca hisle hareket etmediği, delilleri yok etmek amacıyla yakma eylemini gerçekleştirdiği vurgulanıyor.

Mahkeme, TCK'nın 107 maddesinde düzenlenen 'şantaj suçunu' işaret etti.

  • Muğla
  • Haksız tahrik indirimi
  • Metin Cihan Avcı

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