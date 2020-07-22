Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı kimdir? Cemal Metin Avcı kaç yaşında?

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:27

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili bugün detaylar gelmeye devam ediyor. Beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldıktan sonra tutuklanan Cemal Metin Avcı hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı 'ya tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Cemal Metin Avcı verdiği ilk ifadede Pınar Gültekin'i vahşice öldürdüğünü anlatmıştı. Gelen son dakika haberine göre o cani tutuklandı. Peki Cemal Metin Avcı kimdir? Evli ve bir çocuk babası çıkan, Cemal Metin Avcı kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Muğla'da esnaf olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı hakkında detaylar..

CEMAL METİN AVCI KİMDİR?

Cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in, eski sevgilisi olduğu öğrenilen katil Cemal Metin Avcı ile son kez görülmesi nedeniyle araştırmalar başlamış ve Cemal Metin Avcı gözaltına alınmıştı. İfadesinde her şeyi anlatan Cemal Metin Avcı evli, 32 yaşında ve Muğla merkezde bir bar sahibi. Muğla’da “Cüce” isimli bir mekan işlettiği söylenen cani katil Cemal Metin Avcı, 27 yaşında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi’nde okuyan Pınar Gültekin ile iddiasına göre ilişki içerisindeydi. Cemal Metin Avcı'nın Muğla sanayide bir dükkanı daha olduğu biliniyor.

Cemal Metin Avcı’nın eşi, karısı kim?

İnternet üzerinde Cemal Metin Avcı’nın eşi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Muğla ilinde meydana gelen P.G.’nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muğla ili Menteşe ilçesinde meydana gelen söz konusu olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülmekte olup, olaya ilişkin şüpheli bir şahıs gözaltına alınmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ VE PET ŞİŞE İLE BENZİN ALMASI ELE VERDİ

Cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Gültekin'in "kayıp" ihbarının ardından jandarma ve polis ekiplerince özel ekip kuruldu. Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldıkları genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti. Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

Görüntülerde,Cemal Metin Avcı'nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan pet şişe ile benzin aldığı görüldü.

KATİLİN İFADESİ

Evinde gözaltına alınan Avcı, emniyette verdiği ilk ifadesinde genç kadının kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürerek, “Pınar ile ilişkimiz vardı, ‘Eşine söylerim’ diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm” dedi.

Ancak jandarmaya verdiği ifadesinde ise, “Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum” dediği öğrenildi.

Gültekin'in annesi, ablası, yakınları ve okul arkadaşları ile bazı STK temsilcileri Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekledi.

Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında 2 savcının görevlendirildiğini bildirdi.