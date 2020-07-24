Pınar Gültekin'in annesinden şok iddia: Kameralara baktım tek kişi değil

24 Temmuz 2020 Cuma 10:28 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 10:28

Tutuklanan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar’ın cesedini varile koyup yakmaya çalıştığı sırada ‘Melek Teyze’ diye bahsettiği bağ evi komşusunun dumandan rahatsız olup kendisini uyardığını anlatmıştı. Şahit sıfatıyla ifade veren 75 yaşındaki Melek Set, o akşam gördüklerini anlattı. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre olaylar şöyle gelişti:

BENZİN ALIP GELDİ

Cani Cemal Metin Avcı, cesedi önce evde yakmaya çalıştı. Banyoya götürdüğü varile attığı odunlar yanmayınca benzin alıp geldi. Varili de bahçeye çıkarıp ateşi yaktı. Bu sırada yandaki bağ evinden komşusu, ‘Melek Teyze’ dediği 75 yaşındaki Melek Set dumanı ve ateşi fark ederek o tarafa doğru geldi, 10-15 metre yaklaştı. Varil yanarken Cemal Metin Avcı başında, ayakta bekliyordu.

‘HİÇ PANİK DEĞİLDİ’

Saat 20.00 civarıydı. Melek Set, “Cemal bu saatte ne yakıyorsun oğlum?” diye sordu. Cemal Metin de “Boş bira kasalarını yakıyorum” dedi. Melek Set, “Oğlum, plastik bu mevsimde, bu saatte yakılmaz. Allah göstermesin, ateş sıçrar, herkesi yakarsın. Bunları sabahtan yak” diye uyardı. Metin Cemal ise “Bana bir şey olmaz” diyerek yakmaya devam etti. Melek Set de kendi bahçesine geri döndü. Melek Set, fail Avcı’nın o andaki tavırlarını ifadesinde “Panik hali yoktu. Sakin ve soğukkanlıydı. Etrafta başka kimseyi de görmedim” sözleriyle anlattı.

‘VARİLİ TAŞIRKEN KİM YARDIM ETTİ?’

Cemal Metin Avcı ifadesinde “Her şeyi kendi başıma yaptım” demişti. Kızının cenazesinde konuşan annesi Şefika Gültekin ise “Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı.” diye konuşmuştu. Avcı’nın herhangi birinden özellikle varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı araştırılıyor. Ancak şimdiye kadar bir bulguya ulaşılamadı.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE

Cezaevine gönderilen Cemal Metin Avcı, tek başına bir bölüme konuldu. Herhangi bir saldırı girişimine karşı da tedbirler alındı.