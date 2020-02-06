06.02.2020 10:22 - Güncelleme: 06.02.2020 10:22

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Pınar Kaynak'ın katil ya da katilleri aranmaya devam ediyor. Haftalardır Müge Anlı’ya konu olan Pınar Kaynak olayı hakkında araştırmalar hız kazandı. Tüm Müge Anlı takipçileri Pınar Kaynak'ın katili kim? Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetinde son durum ne? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Trabzon’da üç yıl önce işlenen Pınar Kaynak cinayeti Müge Anlı’ya konu olmaya devam ediyor. Tüyler ürperten ayrıntıların olduğu Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili 31 Ocak Cuma günü flaş bir gelişme yaşanmıştı. Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetine dair tüm detaylar haberimizde..

PINAR KAYNAK'IN KATİLİ KİM?

Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri henüz bilinmiyor.

MÜGE ANLI PINAR KAYNAK CİNAYETİNDE SON DURUM NE?

Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında işleniyor. Pınar Kaynak'ın babasının Müge Anlı’ya başvurması üzerine korkunç olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Pınar'ın son görüştüğü isim Arın'ın çelişkili ifadeler dikkat çekti. Eski kayınvalidesi dayı ve eski sevgilisi Murat’tan şüphelendiğini dile getirdi.

PINAR KAYNAK CİNAYETİ NEDİR?

Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulundu. Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen kadının Pınar Kaynak olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERE TAHLİYE KARARI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay gecesi birlikte eğlenmeye çıktığı Arın ve Nuri'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen iki şüpheli, 'Canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müebbet hapis cezasıyla dava açılan N.B. ve A.K. hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu görevlisi 6 uzman doktor tarafından hazırlanan raporda; Pınar Kaynak’ın üzerinde elde edilen meni örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına karar verildi. Raporun ardından tutuklu şüphelilerin avukatları, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurup, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Talep ve raporu incelemeye alan mahkeme, cinayetten iki gün sonra tutuklanan şüphelilerin, yaklaşık 2,5 yıl sonra cezaevinden tahliyesine karar verdi. Pınar Kaynak’ın katili olduğu iddiasıyla tutuklanan N.B. ve A.K., adli kontrolle tahliye edildi.