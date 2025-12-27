Pınarhisar'da TOKİ konutları yükseliyor

Pınarhisar TOKİ 2. Etap'ta hak sahipleri 2026 Haziran'da evlerine kavuşacak





İlçenin en gözde yaşam alanlarından biri olmaya aday olan TOKİ 2. Etap Projesi'nin yaklaşık yüzde 90 oranında tamamlandığını ifade eden Başkan Talay, projende 66 adet 3+1 daire, 190 adet 2+1 daire, 2 adet kapıcı dairesi ile 12 adet ticari dükkânın yer aldığını söyledi.

Projede modern yaşamın gerekliliklerinin de dikkate alındığını vurgulayan Talay, TOKİ alanında 9 adet yeni nesil araç şarj istasyonunun da bulunacağını kaydetti. Yapım sürecinde işçilik ve malzeme kalitesinin üst düzeyde olduğunu belirten Talay, konutların uzun yıllar güvenle kullanılabilecek şekilde inşa edildiğini dile getirdi.

Belediye tarafından yürütülen gerekli idari ve teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından, hak sahiplerinin 2026 yılının Haziran ayında evlerine taşınmasının öngörüldüğünü ifade eden Talay, "İlçemize değer katacak bu önemli projenin tüm TOKİ hak sahiplerine ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.