İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Pınarhisar'da TOKİ konutları yükseliyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ 2. Etap Konut Projesi alanında teknik ekibiyle birlikte yerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Talay, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Talay, hak sahiplerinin 2026 yılının Haziran ayında evlerine taşınmasının öngörüldüğünü ifade etti.

IHA27 Aralık 2025 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Pınarhisar'da TOKİ konutları yükseliyor
ABONE OL

Pınarhisar TOKİ 2. Etap'ta hak sahipleri 2026 Haziran'da evlerine kavuşacak


İlçenin en gözde yaşam alanlarından biri olmaya aday olan TOKİ 2. Etap Projesi'nin yaklaşık yüzde 90 oranında tamamlandığını ifade eden Başkan Talay, projende 66 adet 3+1 daire, 190 adet 2+1 daire, 2 adet kapıcı dairesi ile 12 adet ticari dükkânın yer aldığını söyledi.

Projede modern yaşamın gerekliliklerinin de dikkate alındığını vurgulayan Talay, TOKİ alanında 9 adet yeni nesil araç şarj istasyonunun da bulunacağını kaydetti. Yapım sürecinde işçilik ve malzeme kalitesinin üst düzeyde olduğunu belirten Talay, konutların uzun yıllar güvenle kullanılabilecek şekilde inşa edildiğini dile getirdi.

Belediye tarafından yürütülen gerekli idari ve teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından, hak sahiplerinin 2026 yılının Haziran ayında evlerine taşınmasının öngörüldüğünü ifade eden Talay, "İlçemize değer katacak bu önemli projenin tüm TOKİ hak sahiplerine ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

  • pınarhisar
  • toki
  • hak sahibi
  • konut

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.