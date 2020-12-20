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Piri Reis'in Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir? İşte Milyoner'deki Piri Reis sorusunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de Piri Reis sorusu yarışmaya damga vurdu! Bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster yine nefes kesen bir bölümle atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Cumartesi akşamı yarışmada sorulan 'Piri Reis'in 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?' sorusu da izleyiciler için merak konusu oldu. İşte Milyoner'deki Piri Reis sorusunun cevabı

20 Aralık 2020 Pazar 11:21 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 11:21
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"Piri Reis'in 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?" sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu. ATV ekranlarında yayınlanan Milyoner yarışmasının son bölümünde sorulan "Piri Reis'in 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?" sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Piri Reis haritalarının merak edilip araştırıldığı bu soru yarışmacıyı da izleyenleri de meraklandırdı. İşte Piri Reis'in Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına verilen ad.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasının, yayınlanan son bölümünde sorulan Kasket sorusu ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında seyirciyi meraklandıran 125.000 değerindeki "Piri Reis'in 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?" sorusunun cevabı.

Piri Reis'in 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?

A)Vilayet Antilia

B)Vilayet Kolombiya

C)Vilayet Amerigo

D)Vilayet Karabia

Cevap: Vilayet Antilia

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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