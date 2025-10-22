İSTANBUL 21°C / 16°C
Güncel

''Piro''nun kirli ağı dağıtıldı: 30 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde, elebaşılığını yurt dışında firari olan 'Piro' kod adlı U.Ş'nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alınmıştı. 30 şüpheli tutuklandı.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
''Piro''nun kirli ağı dağıtıldı: 30 tutuklama
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "yağma", "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarını işledikleri belirlendi. Örgütün mağdurlardan "ceza kesme" gibi para ve maddi menfaat sağlamaya çalıştığı, bu çerçevede silahlı iş yeri saldırıları ve yağma teşebbüslerinde bulunduğu tespit edildi. "Piro" kod adlı U.Ş.'nin yönettiği suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde emir-komuta zinciri doğrultusunda hareket ettiği, örgütün toplam 31 eylem gerçekleştirdiği ve bu eylemlere 94 şüphelinin katıldığı belirlendi.

İstanbul merkezli Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şüphelilerden 22'sinin ise tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 49 şüpheliden 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

