15 Şubat 2020 Cumartesi14:45 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 14:47

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun ifadesi hastanede alınmaya başlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, uçağın 2 pilotu hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma yürütülüyor. (TRT Haber)