İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5815
  • EURO
    7,0933
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    85123.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pistten çıkan uçak soruşturması; Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi
Güncel

Pistten çıkan uçak soruşturması; Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan ev hapsi şartıyla tahliye edildi

DHA23 Mart 2020 Pazartesi 17:16 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:20
ABONE OL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza soruşturmasında 24 Şubat tarihinde tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Arslan'ın aylık tutukluluk incelemesini yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Arslan'ın konutunu terk etmeme kararı verdi.

131 santimetrelik Mehmet'in hayallerine devlet desteği

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı
Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı

Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.