İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2020 Cuma / 26 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8597
  • EURO
    7,8139
  • ALTIN
    397.295
  • BIST100
    118559
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pitbull çocuğa dehşeti yaşattı: Beni orada bıraksalar yiyecekti
Güncel

Pitbull çocuğa dehşeti yaşattı: Beni orada bıraksalar yiyecekti

Adana'nın Kozan ilçesinde hafta sonu Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Yılmaz Akalın ölümden döndüğü dehşet anlarını anlattı. Akalın, 15 kişinin kendisini kurtarmak için mücadele ettiğini belirterek, 'Şu an köpek görmek istemiyorum ve görsem kaçarım sanırım. Zor kurtuldum. 15 kişi beni kurtarmak için mücadele etti. Köpekleri artık sevmiyorum. Beni orada bıraksalar yiyecekti' dedi.

İHA17 Temmuz 2020 Cuma 10:02 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:19
ABONE OL

Ağlıboğaz Mahallesi’nde cumartesi günü sahibi ile birlikte dolaşan Pitbull cinsi, beslenmesi ve satılması yasaklı köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Yılmaz Akalın olayın şokunu hala üzerinde atamadı. Ayaklarında damarları kopan ve Adana’da gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen Akalın, köpeğin kendisini yemek için adeta saldırdığını ifade etti.

Akalın o anları aktarırken 15 kişinin kendisini zor kurtardığını belirterek, "Biz yayladan geldik ailem ekmek almaya yollamıştı. Başka bir bakkala giderken köpek bana gelmeye başladı kaçmaya çalıştım duvardan atlayamadım beni içeri çekmeye çalıştı. Orada bir sürü mahalle sakini vardı, beni kurtarmaları için bağırdım. Babam geldi köpeğe vurdu öyle kurtuldum. Şu an köpek görmek istemiyorum ve görsem kaçarım sanırım. Zor kurtuldum. 15 kişi beni kurtarmak için mücadele etti. Köpekleri artık sevmiyorum. Beni orada bıraksalar yiyecekti” dedi.

"BENİ KÖPEK YİYOR KURTARIN" DİYE BAĞIRIYORDU

6 çocuk annesi Gönül Akalın o anları aktarırken gözyaşlarını tutamazken, köpeklerin toplatılmasını istedi. Akalın, “O anlar da oğlumu ekmeğe yollamıştım. Ekmek almaktan gelirken bizim haberimiz yoktu ve mahalle sakinleri yardımcı oluyormuş. Seslere çıktık ve oğlumu öyle bağırırken ’beni köpek yiyor kurtarın’ diye bağırıyordu. Elimize ne gelirse attık. Köpeğin elinden oğlumu kurtarmaya çalıştık. 1 saate yakın uğraştık. Son anda babası midesine vurunca köpek bıraktı, kaçmaya başladık. 3 yaşındaki kızıma da saldırdı. Kendimizi eve zor attık. Damarları dışarıda idi. Onlar dikildi. Çok kötüydüm. Daha sonrasını hatırlamak bile istemiyorum. Bir anne olarak tek başımaydım, kimse yoktu, oğlumu da öyle görünce yıkıldım. Herkese sesleniyorum benim ciğerim yanıyor başkalarının yanmasın. Bu tarz köpekleri kaldırsınlar beslemesinler benim yüreğim yandı başka annelerin yüreği yanmasın” diye konuştu.

Küçük çocuğa saldıran köpek Kozan Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gözetimde tutuluyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.