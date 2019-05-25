22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pitbull'un saldırdığı kedinin son durumu belli oldu

Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılan kedi ağır yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sahibi tarafından gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpeğin saldırdığı sokak kedisi 'Kömür' özel bir klinikte tedavi altına alındı. Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "Kömür, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin ağzından, sahibi bile Kömür'ü alamadı. Çok kötü şekilde yaralandı. Köpeğin ağızlıksız çıkarılması bu olaya yol açan en büyük etken. Kedinin çenesiyle birlikte birçok yerinde kırık var. Yaşam mücadelesi veriyor. Her yerinde diş izleri var ve her tarafı parçalanmış. İnşallah çabalarımızla onun hayatta kalmasını sağlayacağız. Bu saldırılar ne ilk ne de son olacak. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.

'HAYATTA KALMASI MUCİZE'

Veteriner hekim Mehmet Çağrı Çağla da, "Dün gece sosyal medyadan, kedinin durumunu ben de takip ettim. Genelde bu tip olaylardan sonra kedilerin hayatta kalması büyük mucize olur. Bu kedi hayatta kalmayı başarmış. Yapılan muayenede, kan kaybının çok ciddi boyutta olmadığını gördük. Ön bacakta kırık var. Göğüs kafesinde de bir kırık var. 24-48 saat arası kritik bir süreç. Bu süreci atlatması gerekiyor" diye konuştu.

 

Ailesindeki 9 seçmenden 5 oy çıkınca canlı yayında ağladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Korkunç gerçekler kadın teröristin not defterinden çıktı!

Korkunç gerçekler kadın teröristin not defterinden çıktı!

Telefon etmeden gitmeyin... Yüzde yüze yaklaştı!

Telefon etmeden gitmeyin... Yüzde yüze yaklaştı!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

National Geographic arşivinden 'Türkiye' fotoğrafları

National Geographic arşivinden 'Türkiye' fotoğrafları

İmam için kahreden an...

İmam için kahreden an...

Okulda şoke eden görüntüler! Hemen görevden alındı

Okulda şoke eden görüntüler! Hemen görevden alındı

Annesini öldürmüştü... İfadesi dehşete düşürdü

Annesini öldürmüştü... İfadesi dehşete düşürdü

Saros Körfezi'ne batırılacak! Dünyanın en büyüğünde sona gelindi

Saros Körfezi'ne batırılacak! Dünyanın en büyüğünde sona gelindi
 

POPÜLER HABERLER

Faciaya davetiye çıkardı! Kucağındaki bebekle araba kullandı

Faciaya davetiye çıkardı! Kucağındaki bebekle araba kullandı

Game of Thrones setleri ziyarete açılıyor

Game of Thrones setleri ziyarete açılıyor

S-400 rahatsızlığının nedeni belli oldu

S-400 rahatsızlığının nedeni belli oldu

Resmini gören 'cenneti andıran' bu camiye koşuyor

Resmini gören 'cenneti andıran' bu camiye koşuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA