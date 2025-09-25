İSTANBUL 25°C / 18°C
Güncel

Piyasa değeri 1,5 milyar lira: Şırnak'ta dev uyuşturucu operasyonu

Şırnak'ta jandarma ekiplerinin hassas burunlu narkotik köpekleriyle düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi, kubar esrar ve silahlar ele geçirildi.

25 Eylül 2025 Perşembe 22:58
Piyasa değeri 1,5 milyar lira: Şırnak'ta dev uyuşturucu operasyonu
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hasas burunlu narkotik köpekleriyle düzenledikleri operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde hassas burunlu narkotik köpekleri "Sayaç" ve "Vada" narkotik köpekleri ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve kubar esrar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve mühimmat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

