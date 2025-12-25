İSTANBUL 13°C / 7°C
  Piyasa değeri 1,5 milyon TL... Onlarca kişinin canını hiçe saydılar: Kaçak etil alkoller ele geçirildi
Güncel

Piyasa değeri 1,5 milyon TL... Onlarca kişinin canını hiçe saydılar: Kaçak etil alkoller ele geçirildi

İzmir'de Jandarma ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki 3 bin 360 litre kaçak etil alkole el koydu.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Piyasa değeri 1,5 milyon TL... Onlarca kişinin canını hiçe saydılar: Kaçak etil alkoller ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konak ilçesi Güzelyurt ve Kurtuluş mahalleleri ile Bornova ilçesi Mevlana, Ümit ve Egemenlik mahallelerinde sahte alkol yapımında kullanılan kaçak etil alkol satışı yapıldığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri; dün 2 iş yeri ve 4 depo olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol ham maddesi sürmeye hazırlanan adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 360 litre etil alkol, 50 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti, 1 adet kapak vakumlama makinesi, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin tahmini piyasa değerinin 1 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

