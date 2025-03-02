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Piyasa değeri 20 milyon lira: Osmaniye'de geniş çaplı 'change araç' operasyonu

Osmaniye merkezli 5 ilde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yurt dışından getirilen araçların şasi numaralarını 'change' diye tabir edilen işlemle değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Araçların piyasa değeri 20 milyon lira olduğu belirtildi.

IHA2 Mart 2025 Pazar 16:15 - Güncelleme:
Piyasa değeri 20 milyon lira: Osmaniye'de geniş çaplı 'change araç' operasyonu
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında icra edilen operasyonda, Gürcistan ve Bulgaristan'dan ülkemize yasal yollarla getirilen araçların şaselerine, daha önce kazaya karışıp kullanılamaz hale gelen benzer özellikteki araçların şase numaralarını vurup change işlemi uygulayarak tekrar trafiğe sokmak suretiyle "Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak" suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelk Osmaniye, Hatay, Adana, Mardin ve Siirt olmak üzere 5 ilde bulunan 10 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10 tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 4 tır ve 3 dorse ele geçirilerek araçlara el konuldu.

Gözaltına alınan C.V., H.K., E.D., N.G., İ.H.K., Ü.Y. , A.M.D., U.M.D., M.B.D., R.K., A.A. isimli şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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