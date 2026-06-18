Piyasa değeri 3 milyar 25 milyon lira! İpsala Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.PİYASA DEĞERİ 3 MİLYAR 25 MİLYON LİRAÜlkeye giriş yapmak üzere Yunanistan'dan İpsala Gümrük sahasına gelen tır, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı arama için arama hangarına alındı. Yapılan aramalarda 3 milyar 25 milyon TL değerinde pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.