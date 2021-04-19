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Piyasa değeri 3 milyon! Yurt dışından getirilen araç parçaları ele geçirildi

Bursa'da, yurt dışından Türkiye'ye sokulan lüks araçların parçalarını kaza yapan başka araçlara taktıkları iddia edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda yaklaşık 3 milyon lira değerinde lüks araç ve parçaları ele geçirildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 12:20 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:20
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Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde M.A.'ya ait oto tamircisinde, Bulgaristan ve Gürcistan'dan ucuza satın alınarak yurda getirilen lüks araçların parçalandığı, bunların kaza yapan araçlarla birleştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yurt dışından getirilen çok sayıda lüks araca ait farklı parçalar, bu parçaların birleştirildiği 2 lüks araç, çok sayıda parçalanmış araç iskeleti ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon olan araç ve parçalara el konulurken, iş yeri sahibi M.A. ile B.S. ve Ö.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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