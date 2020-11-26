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Piyasa değeri tam 2 milyon lira! Kahramanmaraş'ta ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan 1,5 milyon adet kaçak sigara yapımında kullanılan makaron ve 700 kilo tütün ile sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

DHA26 Kasım 2020 Perşembe 09:43 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:43
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yüklü miktarda makaron ve tütün olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, şüphelilerin Hayrullah Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler; piyasa değeri 2 milyon lira olan, 1,5 milyon makaron, 2 milyon filtre pamuğu, 1.5 milyon sigara kâğıdı, 700 kilo tütün ile 5 bin paket içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa Ç. (48), Cuma Ö. (49) ve Veysel K. (52), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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