Piyasalar Rusya-Ukrayna geriliminin gölgesinde

AA 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:39 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:39

Jeopolitik riskler, geçen hafta da emtia piyasasında yükselişlerin hakim olmasına sebep oldu.

Analistler, hafta boyunca Rusya-Ukrayna sınırındaki gelişmelere ilişkin haber akışı varlık fiyatlarında yüksek oynaklığa sebep olurken, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamaların varlık fiyatlarındaki oynaklığın bir süre daha devam edebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Biden, bir gazetecinin, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Evet, şu anda Putin'in buna karar verdiğine inanıyorum." yanıtını verirken, Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenleri olduğunu dile getirmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları da emtia piyasasını etkileyen başka bir unsur oldu.

Rusya ve ABD'nin Ukrayna ile ilgili çelişkili açıklamaları sonrası konuyla ilgili artan belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının beklenenden daha az şahin bir tablo ortaya koyması emtia piyasalarına talebi arttırdı.

Jepolitik risklerin devam etmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. 1.902 dolarla 1 Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak haftayı yüzde 2 artışla tamamladı.

Geçen hafta, gümüş yüzde 1,4, bakır yüzde 1,6, paladyum yüzde 1,1, kurşun yüzde 3,3, platin yüzde 3,8, alüminyum yüzde 2,6, nikel yüzde 3,6, artış kaydetti. Nikel, aynı zamanda 11,1629 dolarla Ağustos 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Peru'da yerli halkın Las Bambas madenine karşı yaptığı protestolar, bakır fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Rusya'nın alüminyum ve nikel üretiminde dünyanın önde gelen ülkeler arasında olması, alüminyum ve nikel fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Analistler, Rusya'ya bir ekonomik yaptırım uygulanabilineceğine dair öngörülerin alüminyum ve nikelin arz ve tedarikine ilişkin endişelere sebep olduğunu aktardı.

- BRENT PETROL 8 HAFTALIK YÜKSELİŞ SERİSİNE ARA VERDİ

8 haftalık yükseliş serisine ara veren Brent petrol haftayı yüzde 1,9 düşüşle tamamladı.

Fiyatların düşüşünde, İran'dan piyasaya gelebilecek ek petrol arzına yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için görüşmeler devam ediyor. Fransız Senatosu'nda söz konusu müzakerelere ilişkin senatörleri bilgilendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile nükleer anlaşmaya dair karara birkaç gün içerisinde varılabileceğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de çarşamba günü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, görüşmelerde nihai anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduklarını belirtmişti.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla günlük yaklaşık 1 milyon varil petrolün piyasaya arz edilebileceği değerlendiriliyor.

Doğal gaz ise yüzde 12,9 arttı. Jepolotik risklerin yanı sıra havaların soğuyabileceğini ve doğal gaza olan talebin artabileceğine yönelik öngörüler fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

- TARIM EMTİASINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ HAKİMDİ

Tarım tarafında ise geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi.

Üretim fazlası olacağına yönelik beklentiler ve dünyanın önde gelen merkez bankalarının para politikalarına ilişkin şahin açıklamalar yapması tarım emtia fiyatlarını aşağı yönlü etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Geçen hafta pamuk yüzde 1,5, buğday yüzde 0,5, kahve yüzde 2,5, şeker yüzde 1, kakao yüzde 6,2 değer kaybederken, soya fasulyesi yüzde 1,1, mısır yüzde 0,4 değer kazandı.

Analistler, Fildişi Sahili'nde yağışların artmasıyla üretimin artabileceğine ve arz fazlası olabileceğine yönelik beklentilerle, kakao fiyatlarında düşüşlerin görüldüğünü kaydetti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, bu hafta gözlerin yine Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimde olacağını belirtti.

Mısırın haftayı yükselişle tamamladığını aktaran Ergezen, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim etkili olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ergezen, Rusya ve Ukrayna'nın önemli hububat üreticileri ve aynı zamanda ihracatçıları olduğunu vurgulayarak, bu iki ülke arasındaki gerilimin artmasının arz endişelerini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Pamuktaki düşüşe değinen Ergezen, "Faiz artırımına ve dolayısıyla yavaşlayan ekonomik büyüme endişeleri etkili olmaya devam ediyor. Pamuk gibi ekonomik verilere duyarlı emtiada bu nedenle satış baskısı görüyoruz. Faiz artırımları sonucunda ekonomik büyümenin yavaşlaması ile pamuk talebinde düşüş bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.