8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
  ''PiyasaTurkiye'' hesabının sahibi Emrah Peküs tutuklandı
Güncel

''PiyasaTurkiye'' hesabının sahibi Emrah Peküs tutuklandı

'PiyasaTurkiye' rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs tutuklandı. Peküs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak hedef göstermişti.

AA7 Kasım 2025 Cuma 23:57
''PiyasaTurkiye'' hesabının sahibi Emrah Peküs tutuklandı
ABONE OL

"PiyasaTurkiye" rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında dün Siirt'te gözaltına alınan Emrah Peküs'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Başsavcılık, Peküs'ün tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ve sorgu işlemlerinin ardından tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılık dün, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldığını, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hesabın kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildiği ve Peküs'ün Siirt'te yakalandığını açıklamıştı.

